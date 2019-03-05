المجر توافق على تسليم مقرصن

2019/03/05 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت السلطات المجرية أعلنت في 16 كانون الثاني/يناير الماضي القبض على البرتغالي روي بينتو (30 عاماً) المقيم في العاصمة بودابست تنفيذاً لمذكرة توقيف أوروبية صادرة عن السلطات البرتغالية، لارتباط اسمه بتسريبات "فوتبول ليكس" وسرقة رسائل إلكترونية داخلية لنادي بنفيكا البرتغالي.وأكدت المحكمة المجرية الثلاثاء أنّه "لا يمكن رفض طلب التسليم، كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يتوقع منها التزام المعايير القضائية ذاتها"، في إشارة لمذكرة التوقيف الصادرة عن البرتغال، والتي تمّ بموجبها إلقاء القبض على بينتو.وكان بينتو الذي عارض محاموه تسليمه، رهن الإقامة الجبرية منذ أسابيع بانتظار البت في مسألة تسليمه.وتتهم النيابة العامة بينتو بـ"محاولة الابتزاز الشديد، الوصول غير المشروع وسرقة البيانات من بعض المؤسسات بما في ذلك الدولة".وكان بينتو المكنى "جون" من قبل الصحافيين الذين درسوا الوثائق، "متفائلا" بتجنب التسليم، بحسب ما قال الإثنين لوكالة فرانس برس أحد ممثليه القانونيين ديفيد ديك.ويتهم بينتو بسرقة رسائل إلكترونية داخلية لبنفيكا استخدمها مسؤولون في غريمه التقليدي بورتو لاتهامه بقضية محاولة السيطرة على الحكام في الدوري البرتغالي.وكانت تسريبات "فوتبول ليكس" قد كشفت عن نظام التهرب الضريبي المتبع في عالم كرة القدم، وخصوصاً في قضية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما كان يدافع عن ألوان نادي ريال مدريد الاسباني.

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