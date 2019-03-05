صالح للسفراء الجدد: يجب عكس صورة العراق المشرقة لدى دول العالم

2019/03/05 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، خلال استقباله عدد من السفراء الجدد على ضرورة عكس صورة العراق المشرقة لدى دول العالم من خلال عمل السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية.وذكرت الرئاسة في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل بقصر السلام اليوم، عدد من السفراء الجدد”.وقال صالح بحسب […]

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