الفيفا يوافق على طلب ديكلان رايس للعب في إنكلترا

2019/03/05 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وشارك لاعب وسط وست هام يونايتد مع أيرلندا في ثلاث مباريات دولية لكن كل مشاركاته كانت في لقاءات ودية مما سمح له بالتغيير إلى البلد الذي ولد فيه.وأعلن رايس تحويل انتمائه لإنكلترا الشهر الماضي، وقال إنه "قرار صعب للغاية".وقال الفيفا في بيان إن "تغيير ديكلان رايس لاتحاده من أيرلندا لإنكلترا تم الموافقة عليه".ومن المنتظر أن يعلن غاريث ساوثغيت مدرب إنكلترا الأسبوع المقبل تشكيلته لمباراتي جمهورية التشيك والجبل الأسود في تصفيات بطولة أوروبا 2020.

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