البحرين تدشن مشروع تحديث مصفاة نفط

2019/03/05 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع رئيس وزراء البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، اليوم الثلاثاء، حجر أساس مشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين "بابكو" كأضخم مشروع صناعي في تاريخ المملكة.

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