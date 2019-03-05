مجلس الوزراء المصري ينفي 13 شائعة في مواقع التواصل الاجتماعي

2019/03/05 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري 13 شائعة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض من المواقع الأجنبية.

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