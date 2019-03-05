(بالصور) وقفة في جامعة الموصل استنكاراً لإعدام داعش 50 إيزيدية

2019/03/05 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم طلبة وأساتذة جامعة الموصل، وقفة استنكارية ضد تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الاثنين، على خلفية إعدامه 50 مختطفة إيزيدية رمياً بالرصاص إبان سيطرة التنظيم على الموصل.

ووخلال الوقفة التي حضرتها مراسلة (باسنيوز)، استنكر أساتذة وطلبة جامعة الموصل الجريمة التي أقدم عليها داعش الإرهابي بإعدام 50 فتاة إيزيدية، مؤكدين موقفهم إلى جانب القوات الأمنية للثأر لكل المغدورات من الإيزيديات وغيرهن من الطوائف الأخرى».





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