اعتقال اربعة داعشيات من الجنسية السورية غربي الانبار

2019/03/05 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني في محافظة الانبار ،اليوم الثلاثاء، عن اعتقال اربعة نساء داعشيات في قضاء القائم غربي الانبار بعد تهريبهن من سوريا .

وقال المصدر لمراسل (باسنيوز)، ان "القوات الامنية تمكنت من اعتقال اربعة نساء من تنظيم داعش الارهابي من جنسيات سورية في قضاء القائم غربي الانبار بعد تهريبهن من سوريا من قبل عناصر مسلحة في التنظيم ".

واضاف المصدر ان "القوات الامنية شرعت بالتحقيق مع الداعشيات الاربعة لمعرفة طريقة دخولهن الاراضي العراقية ومن تعاون معهن في قضاء القائم المحررة والبحث عن عناصر مرتبطة بالداعشيات المعتقلات".

واشار المصدر الى ان "القوات الامنية بمختلف صنوفها تعمل على تأمين الشريط الحدودي بين العراق وسوريا غربي الانبار ومنع عمليات التسلل للعناصر الارهابية ومعالجة اي خرق ارهابي محتمل ".





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