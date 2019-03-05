مفوضية: داعش يحتجز نحو 300 طفل وامرأة ايزيدية

2019/03/05 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان علي ميزر الشمري ان تنظيم داعش يحتجز نحو 300 شخص من الاطفال والنساء الايزيديين كرهائن ودروع بشرية في منطقة باغوز السورية بعد الضربات الموجعة والخسائر الكبيرة التي منيت بها على يد قوات سوريا الديمقراطية.

واضاف الشمري في بيان ورد لشفق نيوز "نتابع بقلق بالغ هذه الاخبار التي نتلقاها من مصادر ومنظمات تطوعية اكدت لنا انها تعمل على التواصل مع المحتجزين لغرض التفاوض مع عصابات داعش الارهابية لإطلاق سراح تلك العوائل مقابل اموال طائلة".

وناشد الشمري "الحكومة العراقية والامم المتحدة وقوات التحالف الدولي الى التدخل الفوري بشتى الطرق لأجل انقاذ حياة تلك العوائل واطلاق سراحهم حيث انه يعيشون اوضاعا انسانية كارثية للغاية"، مؤكدا ان "عصابات داعش الارهابية يمكنها ارتكاب مجرزة جديدة بحقهم اذا ما استمر الوضع على ماهو عليه، اضافة الى تعرضهم للموت اثناء القصف الجوي والمعارك الدائرة هناك".

وتابع "اننا في المفوضية العليا لحقوق الانسان نقوم بدورنا الانساني في متابعة ورصد الانتهاكات التي تطال ابناء الشعب العراقي ومستمرين في المطالبات والمناشدات لكافة الجهات المعنية لغرض ايقاف تلك الانتهكات ورفعها وانصاف المواطنين المنتهكة حقوقهم وخصوصا ابناء الديانة الايزيدية الذي مازالوا يتعرضون لأبشع الجرائم والانتهاكات وعلى كل الصعد".

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