2019/03/05 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا اللواء يحيى صفوي المستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة في إيران يوم الثلاثاء الى تطبيق نظرية عسكرية اعتمدتها بلاده في العراق وسوريا بمواجهة امريكا التحالف الدولي.

وقال اللواء صفوي في كلمة له امام اجتماع لطلبة جامعة الامام الحسين العسكرية، ان "نظرية المقاومة هي نظرية قابلة للاعتماد وقابلة للانتشار من الناحية العلمية والعملية، وهي نفس النظرية التي أثبتت قدرتها على هزيمة التحالف الاميركي الغربي الصهيوني والعربي في سوريا والعراق".

وأضاف ان "علينا ان نعرف جيدا استراتيجية الاعداء على الصعيد العالمي كالاميركان والاقليمي كالصهاينة وبعض الدول العربية، في الحرب الاقتصادية والحروب بالوكالة والحروب الثقافية في المنطقة خلال السنوات القادمة لنتوصل الى إجماع وفهم مشترك على المستويات العليا في البلاد لمواجهة الاعداء على المدى البعيد.

وأردف اللواء صفوي ان "ايران لم تشكل مطلقا اي خطر على الدول المسلمة، ولن تكون كذلك، وحتى اذا ارادت دولة غير مسلمة ان تهاجم هذه الدول، فإن ايران القوية بقائدها المقتدر تهب للدفاع عنها انطلاقا من التعاليم الاسلامية والقرآنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء صفوي يدعو إيران لتطبيق نظرية "هزمت" أمريكا وتحالفها في العراق وسوريا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء صفوي يدعو إيران لتطبيق نظرية "هزمت" أمريكا وتحالفها في العراق وسوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).