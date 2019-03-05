مقتل الإرهابي الفرنسي

2019/03/05 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت زوجة الإرهابي الفرنسي، جان ميشال كلان، أنه قُتل في شرق سوريا، بعد أيام من تأكيد مقتل شقيقه المعروف بلقب "صوت داعش"، فابيان كلان، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

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