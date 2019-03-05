2019/03/05 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع الروسية: العثور على رفات 300 شخص داخل مقبرة جماعية قرب مخيم الركبان في سوريا

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