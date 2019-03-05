2019/03/05 | 18:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الدفاع الروسية: العثور على رفات 300 شخص داخل مقبرة جماعية قرب مخيم الركبان في سوريا
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الروسية: العثور على رفات 300 شخص داخل مقبرة جماعية قرب مخيم الركبان في سوريا ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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