2019/03/05 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الثلاثاء، عن احتجاز تنظيم داعش الإرهابي، لـ300 من النساء والاطفال الإيزيديين في منطقة باغوز بسوريا (آخر معقل للتنظيم الإجرامي).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الإنسان: داعش يحتجز 300 من النساء والأطفال الإيزيديين في باغوز السورية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الإنسان: داعش يحتجز 300 من النساء والأطفال الإيزيديين في باغوز السورية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).