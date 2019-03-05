2019/03/05 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الجزائري : موازنة 2019 ستسهم في حلحلة مشكلة الابنية المدرسية

05/03/2019 17:53:00 PM |

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واع/ بغداد / ز .ا

اعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، الثلاثاء، ان موازنة 2019 ستسهم في حلحلة مشكلة الابنية المدرسية.

وذكر بيان لمكتب الجزائري تلفته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "المحافظ خلال زيارته الى عدد من مدارس بغداد هنئ الاسرة التربوية والتعليمية في العراق بمناسبة عيد المعلم"، مبينا "اهمية دعم القطاع التربوي في العراق بشكل عام وفي العاصمة على وجه الخصوص وان تتضافر جهود الحكومة للسعي في تلبية كل ماتحتاجه العملية التربوية وخصوصا مايخص البنى التحتية وتفعيل قانون حماية المعلم والوقوف على كل مطالبهم المشروعه".

وتحدث المحافظ عن "امكانية حلحلة مشكلة الابنية المدرسية في العاصمة من خلال الموازنة المالية لهذا العام وماخصص لقطاع التربية قد يسهم بأحداث تغيير واضح بقلة المدارس".

وشدد المحافظ على "مديريات التربية التعاون والتنسيق مع المدارس والكوادر التدريسية والمشرفين واولياء الامور وبذل كل مابوسعهم للارتقاء بالطلبة نحو المستقبل الواعد بمايسهم في انجاح العملية التربوية في المحافظة".

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