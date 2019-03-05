الامين العام الشيخ الخزعلي يلتقي المرجع الشيخ الفياض

2019/03/05 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ونائبه السيد مُحمّد الطباطبائي، اليوم الثلاثاء ، المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ مُحمّد إسحاق

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