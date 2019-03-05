آبادي: هنالك نشاطات مستقبلية بين ايران وفلسطين لتحقيق طموح الأمة

2019/03/05 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء ذلك عقب قيام الفصائل الفلسطينية بتكريم السفير آبادي في دمشق وشكره على مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعمة للقضية الفلسطينية وعلى مساندتها لها بشكل كبير بخلاف بعض أنظمة الدول العربية والإسلامية التي تتسابق لنيل رضى واشنطن والتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل.وقال آبادي في تصريح لـ"الغدير"، ان "هنالك نشاطات مستقبلية ستكون مباركة لتحقيق من تطمح له الامة الإسلامية بشكل عام، والشعب الفلسطيني بشكل خاص".وأضاف ان "الشعب الفلسطيني يجاهد ويكافح ويناضل ويبذل الغالي والنفيس من اجل نيل حقه في قضيته العادلة"، معتبراً ان تكريم الفصائل الفلسطينية له "وساما مميزاً طرّز صفحة كبيرة من التعاون المشترك من أجل القضية الفلسطينية".انتهى...س ح

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