بعد ثلاثة أيام من تركه العكاز... نيمار يتجاهل الجميع ويرقص مجددا (صور)

2019/03/05 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاهل النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، أيقونة باريس سان جيرمان الفرنسي، الانتقادات التي وجهت له يوم الجمعة 1 مارس/ آذار.

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