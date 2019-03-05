سياسة التجاهل والادّعاء

2019/03/05 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رافد جبوري مع حلول المراحل الأخيرة من المواجهات العسكرية مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وخسارته آخر معاقله في منطقة الحدود العراقية السورية، تخبّط الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في قراراته حول المرحلة المقبلة، فقد أصدر إعلانه بالانسحاب الكامل والسريع من سورية، ليواجَه بمعارضة صريحة من المؤسسة العسكرية الأميركية، واستقالة وزير دفاعه الجنرال جيمس ماتيس.لتبدأ […]

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