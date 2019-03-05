هل ستُشمل بيوت العشوائيات بحملة أمانة بغداد لرفع التجاوزات؟

2019/03/05 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد المتحدث الرسمي باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة، الثلاثاء، أن حملة الأمانة لرفع التجاوزات ستشمل البيوت العشوائية التي تتسبب بإيقاف عمل بعض المشاريع الخدمية أو الإستراتيجية، فيما بين أن الإزالة تتم من خلال التقديرات والضرورة وليست بشكل كامل.وقال عبد الزهرة في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “أكثر من 250 منطقة في […]

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