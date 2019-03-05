مفوضية حقوق الإنسان العراقية: داعش يحتجز 300 شخص من الايزيديين في الباغوز

2019/03/05 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد اعلن نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان علي ميزر الشمري ان تنظيم داعش يحتجز نحو 300 شخص من الاطفال والنساء الايزيديين كرهائن ودروع بشرية في منطقة باغوز السورية بعد الضربات الموجعة والخسائر الكبيرة التي منيت بها على يد قوات سوريا الديمقراطية.واضاف الشمري في بيان صحفي تلقت ايزيدي24 نسخة منه “نتابع […]

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