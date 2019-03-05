بالوثيقة.. الجبهة العربية تطالب الحكومة والبرلمان بالتدخل لمنع حصول فتنة في كركوك

2019/03/05 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت الجبهة العربية الموحدة ،الثلاثاء، الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي بالتدخل الفوري لمنع حصول فتنة في محافظة كركوك.

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