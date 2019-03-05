الوطني الكردستاني يعقد اجتماعا و4 ملفات على الطاولة

2019/03/05 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، انه سيعقد اجتماعا خلال اليومين المقبلين لحسم 4 ملفات ابرزها المرشح لبرلمان الاقليم.

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