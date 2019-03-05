استدعاء الشرطة لمحطة قطارات ومطار في لندن بشأن طرود مريبة

2019/03/05 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنفار الشرطة البريطانية بسبب طرود مشبوهة

ويأتي ذلك بعد تقارير عن العثور على طرود مثيرة للريبة، غير أن العمل في المحطة والمطار لا يزال يسير بشكل طبيعي.

وقالت الشرطة البريطانية، إنها “تستجيب لتقارير عن طرود مريبة”.

وأضافت أنه جرى استدعاء رجالها إلى دار الطيران التابعة لمطار لندن سيتي.

وتابعت قائلة “الضباط المتخصصون في المكان، جرى إخلاء المبنى كإجراء احترازي، التحقيقات جارية”.

ومحطة قطارات واترلو أكثر محطات خط السكك الحديدية الرئيسي ازدحاما في العاصمة.

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