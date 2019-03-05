التقاعد تعلن المباشرة بدفع رواتب المتقاعدين العسكريين

2019/03/05 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت

هيئة التقاعد الوطنية، الثلاثاء، عن المباشرة بدفع رواتب المتقاعدين العسكريين لوجبة

اذار ٢٠١٩.

وقالت

الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تم المباشرة بدفع

رواتب المتقاعدين العسكريين لوجبة اذار ٢٠١٩”.

وأضاف

أنه “بإمكان المتقاعدين حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني مراجعة مراكز الدفع لاستلام

مستحقاتهم”.

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