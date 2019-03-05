نشاط الخدمات بالولايات المتحدة يرتفع بأكثر من التوقعات

2019/03/05 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال فبراير الماضي، بدعم صعود الطلبيات الجديدة والإنتاج.





وأوضحت البيانات الصادرة عن معهد الإمدادات الأمريكي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر المشتريات غير الصناعي خلال الشهر الماضي إلى مستوى 59.7 نقطة، مقابل 56.7 نقطة في الشهر السابق له.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الخدمي الأمريكي سوف يسجل 57.4 نقطة في فبراير الماضي.





كما أظهرت البيانات صعود الطلبيات الجديدة إلى مستوى 65.2 نقطة، بزيادة 7.5 نقطة عن يناير الماضي، كما صعد مؤشر الإنتاج إلى 64.7 نقطة، مقابل 59.7 نقطة.





وفي بيانات منفصلة صادرة عن مؤسسة "ماركت للأبحاث، تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي بالولايات المتحدة تراجع إلى 56 نقطة في فبراير، مقارنة مع 56.2 نقطة في يناير الماضي.





وبحلول الساعة 3:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنسبة 0.2% لتتراجع العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1317 دولار.





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