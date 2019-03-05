سهم فورد يتراجع 1% مع تقارير بشأن خطة إعادة الهيكلة

2019/03/05 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجع سهم فورد بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تقارير تفيد بأن صانعة السيارات تفكر في إغلاق منصعين في روسيا كجزء من خطتها العالمية لإعادة الهيكلة.





وكشف تقرير نشرته وكالة رويترز اليوم نقلاً عن مصادر لم تسمها أن فورد موتورز تبحث إغلاق مصنعين في روسيا في إطار خطة إعادة الهيكلة للعمليات بالمناطق غير المربحة.





وبحسب الوكالة، فإنه في حالة إغلاق هذين المصنعين فإنه من المحتمل أن تقوم فورد فقط بإنتاج السيارات التجارية الخفيفة في روسيا.





وبعد أن سجلت فورد خسائر فصلية بالربع الرابع في كافة المناطق خارج أمريكا الشمالية، فإن صانعة السيارات الأمريكية تعمل على خفض عملياتها في أوروبا عبر إغلاق خطوط إنتاج السيارات في أمريكا الجنوبية إلى جانب تسريح آلالاف العمال في الصين.





وذكر المصدر أن القرار النهائي بشأن إغلاق المصنعين في روسيا لم يتم اتخاذه بعد.





وبلغت مبيعات فورد من السيارات في روسيا خلال العام الماضي 53.234 ألف سيارة بارتفاع 5.7% مقارنة مع عام 2017 كما تراجعت حصتها من السوق الروسي إلى 3% مقابل 3.8% في عام 2013.





وبحلول الساعة 2:41 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم فورد بنحو 1.02% إلى 8.72 دولار.





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