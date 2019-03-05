الأسهم الأمريكية تهبط بالمستهل مع ترقب تطورات التجارة

2019/03/05 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية هامشياً في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مراقبة المستثمرين للتطورات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.





وتراجع سهم "3إم" بنحو 1% ليكون أكبر الخاسرين في المؤشر الصناعي "داو جونز".





وذكر وزير الخارجية الأمريكي اليوم أن الرئيس دونالد ترامب لن يقبل إلا بصفقة مثالية مع الصين بشأن التجارة.





في الوقت الذي أكدت فيه واشنطن أنها ستؤجل زيادة التعريفات الجمركية ضد الصين حتى إشعار آخر مع تمديد الرئيس الأمريكي للهدنة التجارية التي كانت من المفترض أن تنتهي بداية الشهر الجاري.





وكانت تقارير صحفية قد أشارت أمس إلى اقتراب الصين والولايات المتحدة من عقد صفقة تجارية بعد المحادثات الأخيرة.





وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي هامشياً بنحو 0.06% إلى 25800.6 نقطة.





كما هبط "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.06% إلى 2791.1 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنحو 0.1% إلى 7570.6 نقطة.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1% إلى 96.786.





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