النفط ينخفض مع تراجع النمو الاقتصادي للصين

2019/03/05 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع خفض الصين نموها الاقتصادي في 2019، وسط مخاوف من أن يؤثر ذلك سلبا على الطلب على الوقود.وجرى تداول برميل الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"، صباح اليوم، عند 56.31 دولار للبرميل، بانخفاض مقداره 28 سنتا عن سعر التسوية السابق، فيما تراجعت عقود خام "برنت" بنسبة 0.5% إلى 65.37 دولار للبرميل.

وقال محللو قطاع الطاقة في شركة "تي إس لومبارد" للأبحاث الاقتصادية: "من الصعب المراهنة بقوة على ارتفاع النفط، السوق ما زالت تسعى لتفريغ تخمة المعروض التي تكونت في النصف الثاني من 2018".

ومن جهتها قالت الصين، إنها تستهدف نموا اقتصاديا بين 6% و6.5% في 2019، انخفاضا من نمو سجلته العام الماضي عند 6.6%، والذي كان أدنى مستوى في عقود.

تحرير: سارة رعد

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