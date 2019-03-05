نائب محافظ كربلاء: حسم حصة الزائر دولار للمحافظة والبالغة ٣٠%

2019/03/05 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدي الحاجكشف النائب الثاني لمحافظ كربلاء المقدسة، علي الميالي، لمراسل وكالة النبأ للأخبار، أنّه "تمّ خلال الإجتماع الموسّع الذي عقده وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، مع عدد من محافظي وممثلي الحكومات المحلية لمحافظات (بغداد، البصرة، بابل، الأنبار، كربلاء، النجف، الديوانية، المثنى، واسط، ميسان، ذي قار) وبحضور وكيلي الوزير والملاك المتقدّم في الوزارة لبحث إستراتيجية تنفيذ المشاريع الجديدة والمستمرّة للمحافظات، إطلاق خطة تنفيذ المشاريع أمس الثالث من شهر أذار الحالي بقيمة ٦٦ مليار و٣٣ مليون".وأكد الميالي، أنّه "تمّ حسم حصة الزائر دولار لمحافظة كربلاء المقدسة والبالغة (٣٠%) وكيفية إطلاقها، كم تمّ خلال الإجتماع بحث السبل الممكنة لتذليل التحدّيات التي تقف أمام تنفيذ مشاريع الحكومات المحلية للعام الجاري وفقاً لتخصيصات موازنة عام 2019، والتي خصّص 70٪ منها للمشاريع المستمرّة التنفيذ و30٪ للمشاريع الجديدة وذلك وفقاً لأولوية مُسبقة بحسب أهمية كل مشروع منها لاسيما خدمات البلدية وقطاعي الصحة والتعليم".

من جانبه شدّد الدليمي، على "أهمية التوجّه نحو خطط عمل مرحلية يتم من خلالها دعم الجهود التنفيذية ورصد أي تلكّؤ في مراحل تنفيذ المشاريع والمعالجة الفورية لها "داعياً في الوقت ذاته الحكومات المحلية كافة الى "الإسراع في تقديم خططها لعام 2019 للمصادقة عليها من قبل وزارة التخطيط والبدء بإجراءات الصرف والتنفيذ من قبل الجهات المعنية في الحكومة المركزية".

تحرير: عدي الحاج

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