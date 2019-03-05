كاتانيتش يرفض استدعاء كرار جاسم

2019/03/05 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص رفض مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش، استدعاء لاعبي الشرطة علاء عبد الزهرة وكرار جاسم الى صفوف المنتخب الوطني لتمثيل اسود الرافدين في الاستحقاقات المقبلة.وقال مصدر في اتحاد الكرة في تصريح لوكالة / المعلومة / إن “مدرب منتخبنا الوطني السلوفيني كاتانيش، رفض دعوة اللاعبين كرار جاسم وعلاء عبدالزهرة بعد المطالبات الكثيرة التي […]

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