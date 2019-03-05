استثمار ذي قار تمنح ست رخص استثمارية جديدة

2019/03/05 | 18:26

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت هيئة الاستثمار في محافظة ذي قار عن منح ست رخص استثمارية جديدة في قطاعات مختلفة .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت هيئة الاستثمار في محافظة ذي قار عن منح ست رخص استثمارية جديدة في قطاعات مختلفة .وقال رئيس الهيئة في ذي قار عماد العتابي لشبكة اخبار الناصرية ، ان الرخص شملت انشاء معمل لانتاج الحديد والصلب بطاقة 500 طن يوميا , وفندق سياحي ، ومركز تجاري متطور .واضاف ان الرخص شملت كذلك انشاء مجمعين سكنيين , ومجمع تجاري استثماري , ومدارس استثمارية نموذجية ، موضحا ان جيمع تلك المشاريع ستنفذ في قضاء الناصرية.وبين ان هذه المشاريع من شانها ان تسهم في الحد من ازمة السكن في المحافظة كما انها ستؤمن فرص عمل لاف العمال .

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