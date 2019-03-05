الإمارات تعلن خبرا استثنائيا بالنسبة لـ

2019/03/05 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن خبر استثنائي متعلق بتطبيق المراسلة الفوري الأشهر "واتسآب".

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