التربية تحدد مواعيد الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي

2019/03/05 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت وزارة التربية، مواعيد الامتحانات النهائية للمراحل المنتهية وغير المنتهية للعام الدراسي الحالي ٢٠١٨ – ٢٠١٩ للدور الاول .

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المديرية العامة للتقويم والامتحانات حددت مواعيد الامتحانات الوزارية للمراحل المنتهية في الـ ١٤ من ايار موعد بدء امتحانات المرحلة الابتدائية ، وتحديد الـ٢٨ منه موعدا لاجراء امتحانات المرحلة المتوسطة، فيما حددت الوزارة الـ٢٧ من حزيران المقبل موعدا لاجراء الامتحانات الوزارية لمرحلة الاعدادية”.

وأضاف، ان “الـ٢ من ايار المقبل موعد اجراء الامتحانات النهائية للمراحل الابتدائية غير المنتهية وتنتهي في التاسع من الشهر نفسه وتحديد الـ١٤ من ايار موعد اجراء الامتحانات النهائية للمراحل الثانوية وتنتهي في الـ٢٣ من الشهر نفسه على ان يجري الطلبة امتحاناتهم الشفوية قبل اسبوع من موعد بدء الامتحانات المذكور اعلاه”.

وأشارت الوزارة الى انه “اذا كانت هناك عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول ويبدا الامتحان الساعة الثامنة صباحاً”، لافتة الى ان “ايام السبت ستكون ضمن ايام الامتحانات وهناك استعدادات استباقية للوزارة لانجاح سير الامتحانات”.

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