2019/03/05 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ احباط محاولة استيلاء عصابة على ارض حكومية شرقي العاصمة

واع/ بغداد / ز .ا

اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن منع عصابة حاولت الاستيلاء على ارض حكومية شرقي العاصمة.

وذكر بيان للامانة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "كوادر بلدية بغداد الجديدة تصدت لبعض الأفراد الذين حاولوا الاستيلاء على ارض تبلغ مساحتها 10 دوانم ضمن المحلة 705 وتقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار دينار عراقي".

واضافت الامانة انها "ازالت سبعة هياكل شيدت تجاوزاً بالإضافة إلى مصادرة اعمدة وأسلاك كهربائية".

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