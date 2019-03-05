بالصور.. اكتشفوا التفاصيل ماذا حدث في مدينة البندقية الإيطالية

2019/03/05 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوردت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن كل مياه المدينة والقنوات الشهيرة فى البندقية قد جفت بسبب انخفاض المد والجزر وقلة الأمطار، مضيفة أن الطقس غير

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