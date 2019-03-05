مراهق حاول تهريب

2019/03/05 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر حكم على مراهق من ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية بالسجن لمدة 6 أشهر لمحاولته تهريب "نمر بنغالي" عمره 6 أسابيع من المكسيك إلى الولايات المتحدة، بحسب

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