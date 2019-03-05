ناشط يمني: المجتمع الدولي لا يشير الى السعودية بانها المتسببة بكارثة اليمن الانسانية

2019/03/05 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلّط الناشط اليمني، عايش السندي، اليوم الثلاثاء، الضوء على تناقض المواقف لدى السعودية والامارات والمجتمع الدولي في التعال مع قضية اليمن، فيما تحدث عن شراء الذمم بالمال السعودي.

الغدير - خاص وقال السندي، في حديث لـ"الغدير"، ان "المجتمع الدولي والأمم المتحدة تتحدث دائماً عن كارثة إنسانية في اليمن، لكنها لا تشير الى المتسبب بتلك الكارثة، وهو التحالف العربي بقيادة السعودية والامارات".

وأضاف ان "الأموال السعودية تشتري ذمم المجتمع الدولي، فيتم البحث في المؤتمرات العالمية عن مساعدات إنسانية لليمن من قبل الدول المانحة، لتقوم الدول التي تشن الحرب على اليمن بتقديم المساعدات الى الشعب اليمني في تناقض غريب وعجيب". انتهى...س ح

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