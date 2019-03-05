النائب عن بدر وليد السهلاني يرأس الوفد العراقي في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

2019/03/05 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس النائب عن كتلة بدر الدكتور وليد السهلاني ترأس وفد جمهورية العراق في الجلسة الختامية لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي التاسع والعشرون والذي اختتم اعماله في العاصمة الاردنية عمان .

يذكر ان اوساط سياسية عدت هذا الموضوع بأنه انجاز لتحالف الفتح وكتلة بدر بعد ان نال الدكتور السهلاني ثقة الوفد ليترأس الوفد العراقي في اكبر تجمع برلماني عربي. يذكر ان الاتحاد البرلماني العربي أكد في بيانه الختامي الصادر اليوم الثلاثاء على ضرورة وقف كل أشكال التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي واتخاذ موقف حازم وثابت في هذا الصدد والاستمرار في جهود دعم قضية الشعب الفلسطيني على كل الصعد.

وشدد الاتحاد في البيان الختامي للدورة الـ29 التي عقدت في عمان والتي شهدت حضور شخصيات برلمانيه عالية المستوى من مختلف البلدان العربية ، حيث حضرها من العراق القيادي في تحالف الفتح الدكتور وليد السهلاني وتطرق البيان على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي مخططات تستهدفها على حساب حلول مجتزأة الأمر الذي يهدد مستقبل المنطقة واستقرارها مشيراً إلى أن أي حل يتجاوز الحقوق الفلسطينية المنصوص عليها في القرارات الدولية هو حل غير قابل للحياة.انتهى ع.س

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