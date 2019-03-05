ايران تتخذ اجراء مع مواطني كوردستان بشأن التأشيرة قبل نوروز

2019/03/05 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت القنصلية الايرانية في أربيل، اليوم الثلاثاء، انه سيتم منح تأشيرات الدخول لمواطني اقليم كوردستان (الفيزا) بشكل الكتروني بدل التأشيرات الورقية، مشيرة الى ان ايران تحاول تطبيق القرار قبل أعياد نوروز.

ونقلت وكالة مهر عن القنصل العام الايراني في اربيل مرتضى عبادي، اليوم الثلاثاء، قوله انه سيتم الاستغناء عن التأشيرات الورقية لمواطني الاقليم بالتأشيرات الالكترونية، مضيفا انه من المهم توافد السياح الى كلا الجانبين وان حركة السياح سيعمل على تقوية العلاقات وتعميقها.

واضاف انه وخلال الايام المقبلة سيتم الاستغناء عن التأشيرات الورقية الممنوحة لمواطني الاقليم، بتأشيرات الكترونية، منوها الى ان مواطني الاقليم بامكانهم زيارة ايران بالتأشيرات الالكترونية براً وجواً.

وأكد عبادي ان المحاولات مستمرة لتطبيق التأشيرة الالكترونية قبل اعياد نوروز، للعمل على تقليل الضغط على المنافذ الحدودية بين الجانبين.

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