القبض على قاتل عنصر بالبيشمركة في أربيل

2019/03/05 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، اعتقال شخص، قام قبل ايام بقتل عنصر بقوات البيشمركة، بعد المتابعة وجمع المعلومات التي قادت لتحديد الجاني.

وقال المتحدث باسم المديرية الرائد هوكر عزيز في تصريح صحفي، انه بعد اجراء التحقيقات وجمع المعلومات، تمكنت قوة من مركز شرطة بنصلاوة من كشف الشخص الذي قام بعملية القتل، موضحا ان الجاني كان على علاقة مع زوجة المجني عليه، وقام الاثنان بوضع خطة لقتله.

واشار الى ان المجني عليه مخول من القوة الساندة الثانية التابعة لوزارة البيشمركة، موضحا ان عملية القتل نفذت بسلاح المسدس.

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