الدفاع الروسية : العثور على رفات 300 شخص مقبرة جماعية في سوريا

2019/03/05 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن الأقمار الاصطناعية رصدت الظروف المأساوية التي يعيش فيها قاطنو مخيم الركبان، كما تم العثور على مقبرة جماعية جديدة تحوي رفات 300 شخص قرب سياج المخيم.وقالت وزارة الدفاع في بيان إنها “تواصل رصد الوضع في مخيم الركبان”، وأن صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة قبل أيام، “تظهر الظروف […]

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