بالوثيقة.. جلسة البرلمان السبت ستعقد بحضور رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء والنزاهة

2019/03/05 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الثلاثاء، جدول أعمال جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم السبت المقبل.

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