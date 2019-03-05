بالجداول.. “النور” ينشر مواعيد الامتحانات النهائية لكافة المراحل الدراسية

2019/03/05 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

تنشر

“النور نيوز” بالجداول مواعيد الامتحانات النهائية للمراحل الدراسية كافة.

واعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن مواعيد الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي ٢٠١٨ – ٢٠١٩.

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