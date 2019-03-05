القبض على عصابة لسرقة وتهريب النفط في جمجمال

2019/03/05 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلألقت قوات آسايش قضاء جمجمال القبض على عصابة تقوم بسرقة النفط ونقله بواسطة صهاريج من منطقة جمجمال وتهريبه إلى أيران، ويقول قائممقام قضاء جمجمال إن هذه العصابة تم القبض عليها في حملة موسعة للقوات الأمنية في جمجمال بالتعاون بين قوات الشرطة والآسايش، وستستمر الحملة لأجل القضاء على جميع أنواع الجرائم ضمن الحدود الإدارية لقضاء جمجمال.وتفيد معلومات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، بأن العصابة المذكورة تتكون من خمسة أشخاص، وقد تم إلقاء القبض عليهم وهم يسرقون النفط من آبار (زمبور) النفطية وينقلونه ويهربونه بصهاريج من جمجمال إلى إيران وقد تمت إحالتهم جميعاً إلى المحكمة. وأكد قائممقام قضاء جمجمال، رمك رمضان، خبر القبض على العصابة لشبكة رووداو الإعلامية، وأعلن أنه "خلال الأيام الأخيرة قامت قوات آسايش جمجمال بإلقاء القبض على تلك العصابة وهي تقوم بسرقة ونقل النفط بطريقة غير قانونية، وتمت إحالتهم إلى المحكمة".وكانت القوات الأمنية قد بدأت في الشهر المنصرم حملة موسعة ضمن حدود قضاء جمجمال ألقت خلالها القبض على العديد من المتهمين والمطلوبين، ويقول قائممقام جمجمال: "بدأت اللجنة الأمنية في جمجمال حملة موسعة بالتعاون بين قوات الآسايش والشرطة لتطهير جمجمال من العناصر المتهمة والمطلوبة، والسيطرة على المناطق التي تتخذ كمعابر لتهريب مادة النفتا وأنواع الوقود الأخرى ومراقبتها بدقة من خلال نصب المزيد من نقاط التفتيش للتدقيق في بيانات السيارات التي تسلك تلك الممرات والمتابعة الجدية لها".ورفض قائممقام جمجمال الكشف عن أسماء المناطق التي تستخدم كممرات لتهريب النفط، قائلاً: "لا نستطيع الكشف عن أية معلومات عن هذه الأماكن لدواعي أمنية ولأن الكشف عنها سيدفع المهربين والمطلوبين إلى اتخاذ طرق أخرى وتلافي سلوك هذه الطرق".وحول ما أشيع من أن العصابة التي تم القبض عليها مدعومة من بعض المسؤولين، قال رمك رمضان: "ليست عندي معلومات كهذه، ونحن في إدارة القضاء نؤكد أنه لا يوجد شخص أو مسؤول فوق القانون ضمن الحدود الإدارية لجمجمال، وقواتنا مستمرة في البحث عن المذنبين، وتوفير المزيد من الأمان للمنطقة".وإلى جانب العصابة المذكورة، يشير رمضان إلى القبض على عدد آخر من المطلوبين بالقول: "خلال 15 يوماً، تمكنت قوات الشرطة وحدها من إلقاء القبض على 48 متهماً صدرت بحقهم أوامر إلقاء قبض في أوقات سابقة، وبعد إلقاء القبض عليهم تمت إحالتهم إلى المحاكم المعنية".ويضيف قائممقام جمجمال أن "هذه الحملة التي تقوم بها القوات الأمنية تشمل جميع الأطراف، وتتولى قوات الآسايش المسؤولية عن متابعة جرائم سرقة وتهريب النفط، الاتجار بالمواد المخدرة وإطلاق النار، أما القوات الأخرى فتتصدى للجرائم الأخرى من قبيل القبض على الصيادين في قضاء جمجمال وناحية قرة هنجير من قبل شرطة الغابات".وأشار أيضاً إلى "مشكلة التجاوز على خطوط توزيع التيار الكهربائي، حيث قضينا على التجاوز على المغذي الرئيس في منطقة (باني مَقان)، وهناك لجان مشتركة للقائممقامية مؤلفة من الآسايش والشرطة والصحة، وبدأت حملة لتنظيم سوق المدينة وإزالة التجاوزات والسيطرة على السوق، كما تمت مصادرة مصانع وإلقاء القبض على مالكيها وإحالتهم إلى المحكمة".

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