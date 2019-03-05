خاص| الأمن النيابية تعلق على الموقف العربي المساند للعراق ضد التواجد التركي

2019/03/05 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعران الأعاجيبي، اليوم الثلاثاء، أن العراق يشعر بأنه "شبه منسلخ عن الامة العربية" منذ عام 2003، مشيدا بصدور موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، موضحا أن ذلك يعد "فاتحة خير" والعراق يرحب بموقف اي دولة عربية تساند العراق.

وقال الأعاجيبي في حديث لـ"الاتجاه برس"، "نأمل كل بادرة خير تصدر من الدول العربية والمهم الموقف وليس تأثيره المرتقب"، لافتا بالقول "منذ عام 2003 ولحد الآن نشعر بشبه انسلاخ عن الامة العربية وإن كانت هناك علاقات بسيطة مع الدول العربية الشقيقة المجارة، لكنها لا ترتقي الى المستوى المطلوب فيما يخص التعاون مع جميع الدول الدول العربية".

وأضاف، أن "صدور موحد عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية بادرة خير ونتوقع المزيد من المساندة من الدول العربية للعراق في محنته".

واكد الأعاجيبي، أن "تواجد القوات التركية في العراق مرفوض جملة وتفصيلا من قبل العراق والدول الإقليمية والعربية، ومسرورون بموقف اي دولة عربية تساند العراق في أي مجال".

ومن المقرر أن يبحث وزراء الخارجية العرب، غدا الأربعاء، صدور موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية.

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