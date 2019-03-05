محافظ بغداد: موازنة 2019 ستسهم في حلحلة مشكلة الأبنية المدرسية

2019/03/05 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف محافظ بغداد فلاح الجزائري، ان موازنة الفين وتسعة عشر، ستسهم في حلحلة مشكلة الأبنية المدرسية.

واكد المكتب الإعلامي للجزائري في بيان، إن المحافظ خلال زيارته لعددٍ من مدارس بغداد أكد أهمية دعم القطاع التربوي في العراق بشكل عام، وفي العاصمة على وجه الخصوص، وأن تتظافر جهود الحكومة للسعي في تلبية كل ما تحتاجه العملية التربوية، وخصوصا ما يخص البنى التحتية وتفعيل قانون حماية المعلمين والوقوف على كل مطالبهم المشروعة.

ودعا المحافظ مديريات التربية الى التعاون والتنسيق مع المدارس والكوادر التدريسية والمشرفين وأولياء الأمور، وبذل كل ما بوسعهم للارتقاء بالطلبة نحو المستقبل الواعد، بما يسهم في إنجاح العملية التربوية في العاصمة.

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