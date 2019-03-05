عاجل السيستاني يحدد أول أيام شهر رجب

2019/03/05 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب المرجع الديني الشيعي الأعلى ، علي السيستاني، الثلاثاء، أول أيام شهر رجب.وذكر بيان مقتضب لمكتب المرجع الأعلى اليوم (5 اذار 2019)، ان “يوم الجمعة هو تكملة لعدة شهر جمادى الآخرة 1440هجرية”.وأشار البيان، الى ان “يوم السبت المقبل هو أول أيام شهر رجب لسنة 1440 هجرية”.شهر رجب هو الشهر السابع بالتقويم …

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