المباشرة بدفع رواتب المتقاعدين العسكريين لوجبة آذار

2019/03/05 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الثلاثاء، المباشرة بدفع رواتب المتقاعدين العسكريين لوجبة شهر آذار عام 2019.وقالت الهيئة في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، أنه "تم المباشرة بدفع رواتب المتقاعدين العسكريين لوجبة اذار ٢٠١٩".

وأكدت الهيئة في البيان، أن "بإمكان المتقاعدين حاملي البطاقات الإلكترونية مراجعة مراكز الدفع لاستلام مستحقاتهم".

تحرير: سارة رعد

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