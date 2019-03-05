محافظ بغداد: موازنة هذا العام جيدة وستسهم بحلحلة مشكلة الابنية المدرسية

2019/03/05 | 19:20

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الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف محافظ بغداد فلاح الجزائري، اليوم الثلاثاء، ان موازنة 2019 ستسهم في حلحلة مشكلة الابنية المدرسية في العاصمة.

وقال المكتب الاعلامي للجزائري في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المحافظ خلال زيارته الى عدد من مدارس بغداد هنئ الاسرة التربوية والتعليمية في العراق بمناسبة عيد المعلم"، مبينا "اهمية دعم القطاع التربوي في العراق بشكل عام وفي العاصمة على وجه الخصوص وان تتضافر جهود الحكومة للسعي في تلبية كل ماتحتاجه العملية التربوية وخصوصا مايخص البنى التحتية وتفعيل قانون حماية المعلم والوقوف على كل مطالبهم المشروعه".

وتحدث المحافظ عن "امكانية حلحلة مشكلة الابنية المدرسية في العاصمة من خلال الموازنة المالية لهذا العام وماخصص لقطاع التربية قد يسهم بأحداث تغيير واضح بقلة المدارس".

وشدد المحافظ على "مديريات التربية التعاون والتنسيق مع المدارس والكوادر التدريسية والمشرفين واولياء الامور وبذل كل مابوسعهم للارتقاء بالطلبة نحو المستقبل الواعد بمايسهم في انجاح العملية التربوية في المحافظة".

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