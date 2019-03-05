عضو بالفيدرالي:ارتفاع ديون الشركات الأمريكية كان سبباً لتوقف رفع الفائدة

2019/03/05 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: حذر عضو بالاحتياطي الفيدرالي من أن ارتفاع ديون الشركات الأمريكية قد يؤدي إلى زيادة التأثير السلبي لتباطؤ أكبر اقتصاد في العالم، مشيراً إلى أنها كانت سبباً في توقف البنك عن رفع معدلات الفائدة.





وقال "روبرت كابلان" رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس خلال مقابلة مع وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء: "قد تكون الشركات التي تحمل أعباء ديون كبيرة أكثر عرضة لخفض الإنفاق والتوظيف في ظل مخاطر الهبوط الاقتصادي".





وتابع عضو الفيدرالي أن الخطر هو أنه مع تباطؤ الاقتصاد سيكون هناك تدهور أكبر في جودة الائتمان مما قد يؤدي بدوره إلى تضخيم التباطؤ.





وأوضح "كابلان" أن ارتفاع مستويات ديون الشركات الأمريكية سيكون له تأثيراً سلبياً على خطط الاستثمار والإنفاق.





وقال كابلان إن صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة أجروا مناقشات مطولة حول زيادة عبء الديون على الشركات الأمريكية.





ومع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي والضبابية حول التوقعات، أكد الفيدرالي أن نهج "الصبر" سيكون مناسباً في الفترة المقبلة.





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