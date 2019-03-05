مسح: الرضا عن معالجة ترامب للقضايا الاقتصادية يسجل مستوى مرتفعاً

2019/03/05 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أفاد مسح حديث أن نسبة الرضا عن أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن معالجة الاقتصاد سجلت مستوى مرتفع جديد.





وكشف المسح الذي أجرته مؤسسة البحوث والاستشارات العالمية "جالوب" والصادرة نتائجه اليوم الثلاثاء، أن 56% من البالغين في الولايات المتحدة يوافقون على طريقة معالجة ترامب لاقتصاد الولايات المتحدة.





وتعتبر هذه النسبة هي القراءة الأعلى التي يحصل عليها ترامب وأعلى تصنيف قبول للرئيس الأمريكي في أياَ من الـ14 استطلاعاً المصدرة عن "جالوب".





ووجد المسح كذلك أن غالبية المصوتين يوافقون على طريقة معالجة ترامب لمسألة التوظيف والبطالة وللموقف مع كوريا الشمالية لتكون 54% و51% على الترتيب.





لكن في الوقت نفسه، فإن الرضا بشكل عام عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال عند 43% فقط، بحسب نتائج المسح.





في حين أن 54% من البالغين الأمريكيين يرفضون أداء ترامب كرئيس.





كما أن ترامب حصل على أدنى قراءة بشأن معالجة العلاقات مع روسيا وبشأن الفساد في الحكومة عند 39% و37% على التوالي.





ويوافق 95% من الجمهوريين على معالجة ترامب للاقتصاد مقارنة مع 20% فقط من الديمقراطيين.





وبشكل عام يوافق 6% فقط من الديمقراطيين يوافقون على الأداء الوظيفي لترامب في حين أبدى 90% من الجمهوريين رضاهم عن الرئيس، بحسب الاستطلاع.





وتستند نتائج المسح الذي أجري في الفترة من 12 وحتى 28 فبراير على 1932 من البالغين بالولايات المتحدة.





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